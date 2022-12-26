許多人在學生時期的重要考試失利時，可能會為了未來更好的職涯而選擇重考。一位女網友表示，哥哥因為讀書讀得不開心、醫師待遇好，所以大二就從中央大學企管系休學參加重考班，沒想到一考就是9年，到了30歲還是不想放棄考醫科，讓家人相當苦惱，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，哥哥覺得醫生是待遇最好的工作，當時企管系又讀得不開心，於是就休學報名重考班，還很有自信的保證一年鐵定能考上，「沒想到這一考就考了9年」，雖然期間爸媽曾經勸他先從企管系畢業，哥哥卻堅持的說只差一點就能考上、放棄就沒了，「雖然現在沒收入，但只要考上後那就是加倍回收」。

原PO透露，哥哥的作息其實相當規律，8點起床去重考班、回家後繼續念書念到23時睡覺，雖然哥哥沒有偷懶或是假認真真啃老，「但就是考不上…」，家人都拿哥哥沒辦法，所幸家裡做生意家境還可以，才能供哥哥當全職考生。原PO指出，自己也曾經進行勸說，哥哥卻回應未來不想像他一樣在工廠輪班。

對此，許多人紛紛回應，「他只是逃避工作在啃老而已，這種溝通無解，只能請他去諮商」、「加油，台大醫學系最老的新生紀錄是60多歲考上的。但人家是退休後閒閒沒事考上來念的」、「個人建議啦，會上的3年內一定會上，考超過的我建議半讀書半重考，人生都在原地踏步那沒有比較划算」。