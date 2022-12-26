香港星島網報導，大陸新冠疫情大爆發，過去6天，「兩院院士」就有13人不幸離世。北京大學發布訃告說，北京大學基礎醫學院生物化學與生物物理學系童坦君院士意外摔倒受傷醫治無效，於25日上午9時在北京大學第三醫院逝世，享年88歲。值得注意的是，訃告強調童坦君「意外摔倒受傷醫治無效」辭世，似乎是暗示他並非死於新冠肺炎。

「兩院院士」是指中國科學院院士和中國工程院院士，在學術界享有崇高的地位。據統計，截至26日，今年已經有51位院士辭世。其中至少13人是在最近離世。由於新冠疫情正是在這段期間快速升溫，讓人聯想到是否與疫情有關，而官方發出的訃告，絕大多數都稱是「因病醫治無效逝世」。

以下為近日去世的院士：中國工程院院士張國成因病醫治無效，於12月21日在北京逝世；雷射技術專家，中國工程院院士趙伊君，因病醫治無效，於12月21日在北京逝世；無機非金屬材料專家，中國工程院院士顧真安，因病醫治無效，於12月22日在北京逝世；土木工程與結構力學專家、中國工程院院士、清華大學土木工程系教授龍馭球，因病醫治無效，於12月22日在北京逝世。

生態學和森林學家、中國工程院院士李文華，因病醫治無效，於12月23日逝世；中國科學院院士，中國自動控制和電力系統工程專家，清華大學教授盧強，因病醫治無效，於12月23日在北京逝世；中國科學院院士、生物化學與分子生物學家張友尚因病醫治無效，於12月23日在上海逝世；著名藥學家、中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究所原所長蔣華良因病醫治無效，於12月23日15點54分在上海逝世，終年57歲。

中國工程院院士，野生動物學專家，東北林業大學教授馬建章，因病醫治無效，於12月23日在哈爾濱逝世；中國工程院院士、中國小兒外科主要創始人、著名兒科醫學教育家張金哲教授因病醫治無效，於12月24日17點03分在北京逝世，享年102歲；中國科學院院士、北京大學基礎醫學院生物化學與生物物理學系童坦君院士意外摔倒受傷醫治無效，於12月25日上午9時在北京大學第三醫院逝世，享年88歲。

中國工程院院士、著名葉輪機械氣動力學專家、哈爾濱工業大學能源科學與工程學院教授王仲奇，於12月25日因病醫治無效，在哈爾濱逝世，享年90歲；中國工程院院士、清華大學教授、清華大學建築設計研究院顧問總建築師、清華大學的校園建築的主要設計人之一，關肇鄴12月26日在北京長庚醫院離世，享年93歲。