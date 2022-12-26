前副總統陳建仁22日下午突然出現在立法院，拜會民進黨立委范雲，外界紛紛認為是可能要接閣揆的跡象。但民進黨前立委林濁水今（26）日在臉書發文指出，陳建仁過去說沒入黨是因為從事政務官的工作，後來爆出選總統而入黨了，結果現在又有可能接閣揆，他不禁質疑，陳回到政務官的工作是不是又要退黨了？

林濁水提到，陳建仁說自己過去一直不入黨，是因為當政務官不宜入黨，雖然這會讓民主國家的美國人和日本人都一頭霧水，但是很合蔡英文總統的意，「2016總統就職時，副總統固然是無黨人士，閣揆林全和大多數內閣閣員也都無黨蓋高尚。」

林濁水接著表示，後來從媒體報導看到，陳建仁因為被安排選總統入黨了，而且日期還倒填。陳建仁當時強調若選總統，上帝會有指示，入黨是因為要當好一個有影響力的學者。

結果現在陳建仁接閣揆的聲音甚囂塵上，讓林濁水質疑，這次不知上帝傳達旨意了沒有？而且陳建仁要不要依照蔡英文跟自己的理念，先退出民進黨，因為又回到了政務官的位子上。