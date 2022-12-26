台船（2208）為跨界延伸至其他高科技領域，相繼成立台船防蝕科技（簡稱台蝕）、台船環海風電工程（與歐商DEME Offshore Holding NV合資公司）、台船動力科技等3家子公司，台蝕今年獲得水下基礎塗裝防蝕工程，並於11月採合建模式跨足台船員工住宅建案，是台船的小金雞，將規劃進軍資本市場。

台船受到通膨、原物料價格高漲影響，今年仍處於虧損狀態，但法人估，旗下小金雞台蝕連兩年獲利，今年EPS約1.3元，高於去年的0.8元，台船環海風電工程明年在「環海翡翠輪」投入營運後，也可望開始獲利，都將挹注母公司台船。

鄭文隆26日率同台船旗下3家子公司及合資公司高階幹部，舉行年終媒體餐敘。鄭文隆表示，台船今年最大突破，是如願踏入石化基建領域，接著明年6月台船為台船環海打造的環海翡翠輪完工交船，投入中能、海龍風場等海事工程，9月首艘潛艦國造下水，都是里程碑，迎接台船50周年。