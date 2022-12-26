摩速科技（Mlytics）26日宣布，將與亞洲媒體科技集團KKCompany攜手合作，提供跨國串流服務。

串流平台KKCompany長期深耕日本在內的國際市場，為客戶提供優質的影音串流服務，未來將結合Mlytics的核心產品，如多雲解決方案、跨國融合CDN（Global Multi-CDN）、即時智慧調度、全球節點部署與即時監測等，雙方將攜手拓展日中港台星馬等市場，提供國際企業更多元、可靠的串流服務。

Mlytics創立逾五年，主要核心優勢為，融合科技和數據，打造數位瀏覽體驗升級解決方案，目前於新加坡、香港均設有業務據點。

Mlytics商務負責人潘彥銘表示，全球受到COVID-19影響，實體活動、會議轉移到線上進行，這段期間，Mlytics為新加坡知名科技公司Trinax舉辦一場跨國的線上「虛擬旅遊博覽會」，Mlytics根據全球節點部署來掌握CDN效能，藉由各項監控工具即時掌握活動進行狀態，順利完成了一場低延遲的線上活動，讓來自全球的造訪者順利參與。

而KKCompany旗下雲端串流服務領導品牌KKStream於疫情期間協助全球知名的製造業大廠舉行跨國線上尾牙，運用BlendVision影音串流技術，提供全球20個國家，4K多視角同步直播畫面，超過百萬人線上同樂。其中，中國地區搭配Mlytics的服務，運用知名中國境內CDN進行即時調度，讓服務能夠達到以城市、電信商為單位，加上Mlytics在全中國部署的100多個監測點，使該企業客戶同一時間位於該地區的數十萬名員工都能享受到高品質、低延遲的直播體驗。

KKCompany商務發展總監黃柏淞表示，KKCompany擁有豐富的串流平台營運經驗，應用場景從線上演唱會、商務研討會,延伸到各種專業領域。下一步將整合AI與大數據，提供全方位的科技解決方案，助企業客戶加速數位轉型。KKCompany期待和Mlytics合作，擴展海外市場。