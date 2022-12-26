合作金庫商業銀行公告，董事會決議申請發行無擔保一般順位金融債券循環額度5,000萬美元整或等值外幣。

董事會決議日期為26日，名稱為「合作金庫商業銀行無擔保一般順位外幣計價金融債券」，發行總額為不超過5,000萬美元整或等值外幣，於核准後十年內於發行總額內循環發行。

每張面額視發行時市場狀況而定，發行價格按債券面額十足發行，發行期間視發行時市場狀況而定，發行利率視發行時市場狀況而定。

合庫銀行指出，募得價款之用途及運用計畫為配合業務發展需要及充實資金流動性。

賣回條件為視發行時市場狀況而定。買回條件為合庫銀行有權將債券提前贖回。此外，循環發行金融債券包括連結各式衍生性金融商品，實際循環發行總額、條件及期間依以金管會申報核准內容為準。

另外，合庫銀行公告擬出售國際聯貸案不良債權，事實發生日為26日，擬出售國際金融業務分行NMC Healthcare LLC國際聯貸案不良債權。

此外，華南銀行公告資訊安全長異動，發生變動日期為26日，舊任者為華南銀行副總經理張炳輝，新任者為華南銀行副總經理江景平，異動原因為職務調整，生效日期為2023年1月16日。