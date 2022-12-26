「鴨棧」推出7款「一鴨3吃」套餐組合，其中一個人吃鴨套餐，一人就能品嘗片皮鴨＋鹽酥鴨架＋厚功鴨粥的烤鴨大餐。（鴨棧提供／馮惠宜台中傳真）

位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，特別在除夕當天推出2至6人小家庭3款合菜菜單供選擇。（丰盛町提供／馮惠宜台中傳真）

誰說圍爐宴非得十人一桌？近年因應孤單經濟、頂客族，外帶烤鴨店推出「一個人吃鴨」套餐，還有業者尾牙圍爐宴和外帶年菜都推出兩人份菜單，讓單身者或小兩口也能澎湃圍爐。

以火焰烤鴨在台中美食圈闖出名號的「柴火火焰烤鴨餐館」，經兩年研發籌備今年12月推出外帶烤鴨新品牌「鴨棧」，保留本店特色繼續延用櫻桃鴨，且為了讓外帶櫻桃鴨即使出爐數個小時仍肉質鮮嫩多汁、香氣馥郁，加重辛香料調味，並拉長醃漬時間，再以明爐炭火煙燻。

「鴨棧」推出7款「一鴨3吃」套餐組合，除了包含經典的片皮鴨外，還有塔香、香辣干鍋、鹽酥鴨架3選1、酸筍絲、紫芋米粉鴨架湯及厚功鴨架粥3選1等餐廳級的選項，其中最特別的是「一個人吃鴨」套餐，即使單身族也能輕鬆品嘗片皮鴨＋鹽酥鴨架＋厚功鴨粥的烤鴨大餐。

而看好小家庭除夕圍爐商機，位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，特別在除夕當天推出2至6人小家庭3款合菜菜單供選擇，只限除夕當天，目前訂位已達8成，向隅民眾仍可選擇外帶。

丰盛町餐廳主打「黑白滷、潮茶、砂鍋菜」今年主廚以台菜為基底，融合江浙菜的料理方式，推出除夕限定圍爐菜色，2人合菜包括：蔥烤鯽魚、紅燒豬元蹄、家常白菜滷、蒲燒鰻米糕、花蛤蒸銀鱸、芽白雞湯、桃膠杏仁飲；而4到6人還包括古味土仔雞、貴妃牛肋腩、蟹肉巴可莉等多道手路菜，讓小家庭也能享受豐盛美味的圍爐宴。