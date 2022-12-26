新冠病毒感染痊癒後造成的後遺症一直是撲朔迷離還帶著爭議性的課題，最近位於美國聖路易斯的華盛頓大學發表研究報告顯示，抗病毒藥物可降低新冠病毒傳染病引發的後遺症風險，確診後5天內服用美國輝瑞的新冠口服藥Paxlovid，病訴有後遺症症狀的人減少了約2成。

據《日經中文網》報導，有些人受新冠後遺症的折磨長達2年以上，社會損失巨大。美國約翰斯霍普金斯大學的統計顯示，全球新冠感染人數已超過6億5千萬。後遺症包括咳嗽、氣喘、倦怠感、睡眠障礙等，症狀多種多樣，目前的治療方法僅限於根據不同的症狀開藥等對症療法。

這篇在11月3日上傳至醫學論文預印本網路平台medRxiv供同行審閱的研究論文稱，美國華盛頓大學研究小組根據美國退伍軍人事務部的醫療資料庫的紀錄，以3～6月感染新冠的5萬6000多人為對象，研究了心臟和呼吸系統疾病等12種症狀的風險與服用Paxlovid之間的關係。

研窗報告指出，確認感染後5天內服用Paxlovid的話，12種症狀中的倦怠感和氣喘等10種後遺症的風險減少了約2～3成。此外，未發現該藥對糖尿病和咳嗽産生效果，而且這項研究大半調查對象為白人男性。但研究小組表示，「（儘快服用該藥）不僅會降低感染後住院和死亡的可能性，還能降低長期遺留症狀的風險」。

報導說，美國與其他國家正在推進治療新冠後遺症的相關研究。美國國立衛生研究院（NIH）把Paxlovid作為候選藥物之一，將從2023年1月開始在美國杜克大學進行臨床試驗。除此之外，NIH還將驗證數種新冠治療藥物對新冠後遺症的影響。

根據衛福部網站，目前台灣引進的新冠治療藥物包括Veklury的Remdesivir、輝瑞Paxlovid與默克Molnupiravir，還有台灣自行研發的清冠一號。

報導說，致力於治療後遺症的聖瑪麗安娜醫科大學的國島廣之教授説：「由於（Paxlovid等）有減少病毒量的效果，因此有可能有利於減少後遺症」。他表示，「後遺症存在多種定義，症狀和患病時間也因人而異。需要建立不僅專業醫生，地方上的家庭醫生也可以處理，患者可以輕鬆就診的體制」

此外，還有報告顯示，多次接種疫苗也有降低後遺症的風險。丹麥研究小組的跟蹤調查結果顯示，170人中，38%的人在2年後仍有某種症狀。