由於水氣增加，明（27）日各地雖然是晴到多雲，但是基隆北海岸及東半部地區降雨機率會逐漸提高，高雄以北及金門仍有10度以下氣溫發生的機率。氣象局表示，周四至周六（29日至31日）東北季風影響，北台灣整天濕涼，其他地方早晚涼。

氣象局說明，明天各地依舊是晴到多雲的天氣為主，不過水氣逐漸增加，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨機率會逐漸提高；溫度方面，清晨在輻射冷卻效應下，各地氣溫偏低，西半部低溫約9至12度，東半部約14至16度，高雄以北及金門仍有10度以下氣溫發生的機率，白天高溫在北部及東半部約18至22度，中南部在24至26度，中南部日夜溫差大。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

周三（28日）東北季風增強，周四至周六東北季風影響，北台灣整天濕涼，其他地方早晚涼，中南部輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區偏冷，日夜溫差大；迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，28日、29日東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。

下周日、下周一（1月1日、2日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。3日至5日東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。