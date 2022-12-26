YouTuber網紅「NanaQ」崇尚極簡生活，曾自稱不使用衛生棉、化妝品，洗澡也不用沐浴產品，經常拍攝影片與粉絲分享生活，她曾說自己不使用衛生紙如廁，生活習慣引發網友兩派論戰，NanaQ近日分享一組大尺度寫真，表示：「有誰比極簡女更適合拍裸照？」勇敢的態度獲得許多網友稱讚。

她今（26）日在社群平台曬出一組全裸照，尺度之大令人咋舌，她寫下：「有誰比極簡女更適合拍裸照？」透露第一次過聖誕節，才收到八月份拍森林系列的照片，當時攝影師說：「我幫你拍照你就可以換大頭照了唷！」相當率性的NanaQ表示自己不太在乎大頭照，連Line都沒有放照片，而且也很喜歡原來的照片，不過看到攝影師拍的照片才改變主意，「我才知道原來有一種喜歡是，沒遇到更好的所以保持喜歡」。

NanaQ分享大尺度攝影照。（圖／NanaQ facebook）

NanaQ很喜歡這組照片。（圖／NanaQ facebook）

她有感而發地寫道：「在彩妝、衣料的覆蓋下，攝影師把你拍的美是必須，在什麼都沒有的狀態下，還能把你拍得美的大概只剩零星幾位」，NanaQ誇讚攝影師在美的基礎上又賦予模特真實的自信，「他叫icy，第一個讓我願意交付時間、眼神、身體以及信任的男人」。NanaQ的攝影作品十分大膽，不僅全裸，還大方露出真實的形狀，連體毛都沒有遮擋。

許多粉絲看到後誇讚：「犧牲好大，也讓自己成為自己的驕傲」、「太美了」、「對我而言這是正常人尺度，但真的挺適合NANA」、「好勇敢，很美」、「大膽的嘗試」、「完全沒有感覺到色情」，不過也有人持反面意見：「吐了謝謝」、「還露毛，到底多想紅」。