一名網友說他的一名女同事喜歡每天打扮地花枝招展，穿爆乳裝、短裙露肚皮，老闆娘曾告誡對方不要這樣穿，但對方依然故我，還說老闆娘是「感到威脅」，後來老闆娘也開始每天上班用心妝髮，去用頭髮、做臉，女同事則說「我讓老闆娘產生了危機感」，讓原PO超傻眼，奉勸對方還是聽從老闆娘要求。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他的一名女同事每天上班都穿爆乳裝或是短裙，有時也會露肚子，老闆娘曾對該同事說不要穿這樣，理由是「客人來不好看」，但該女同事卻認為是她「威脅」到老闆娘了，因為老闆夫妻很年輕，才40歲初頭，原PO則認為對方應該聽從老闆娘的要求，

該網友說，該名女同事仍然每天打扮地花枝招展，後來再過一陣子，變成是老闆娘去弄頭髮，又跑去做臉，原PO說「看起來有變漂亮」，而該名女同事則說「應該是我讓老闆娘產生了危機感」。

其他網友留言「前公司還有發過公告說女員工不可以太暴露，原因是有主管手來腳來被告」、「有圖有真相喔」、「傳說中的普信女？超級自我感覺良好的那種」、「等著老闆娘露肚皮的那一天」、「愛美也沒什麼錯呀」、「有畫面有證據，要提供圖檔阿」、「你同事求生慾滿低的」、「重點是同事好看嗎」、「請不要剝奪男同事的小確幸」、「這個鬥下去，有沒有可能老闆娘開始上醫美診所」。