民進黨在九合一大選大敗，後續佈局備受外界關注。對此，前立委沈富雄指出，賴清德的聲望若要在體質上起死回生，則必須大破大立。因此沈富雄呼籲賴清德，應辭去副總統，並擔任行政院長，不過有網友卻認為「我ㄧ個爛到底的民進黨，換一個賴清德就全面改觀，只有鐵桿綠的才信！」而沈富雄則神回一句「民進黨如果聽我的話會是怎麼樣的一個局面，不會驚天動地才怪！」引發討論。

沈富雄今（26）日在臉書發文建議：一、民進黨主席選而不競，即不要動員催票，視投票率檢測改革能量，並決定出手的力道；二、賴清德就任黨主席後，應立即宣布：成立2024不分區立委提名小組、中評會照常運作、其餘「黨政」視為「國政」，弱化甚至虛級化黨中央；三、蔡英文不宜遊山玩水，應閉門思過，除重大國安議題外，宜少干政，主動「類破腳化」；四、賴清德辭去副總統並向總統請纓，願組閣扛下重任，副總統一職則依法虛懸。

五、蔡英文依法命賴清德組閣；六、賴清德奉命組成戰鬥內閣，以全新面貌力拚民調V型反轉，「沒有包袱，無需悔過」；七、2024投票前一個月正式請假全力拚選舉；八、總統若選贏，名正言順繼續兼任黨主席，選輸，則辭黨主席，民進黨淪為在野黨。

此篇文章一發出，許多網友更是紛紛留言「很難啦！大勢已去 」、「您的苦心孤詣，但願綠營的核心能聽得進去喔！」、「蔡英文應該第一個不同意類跛腳」、「民進黨裡誰不是為錢為權，你們層面不同，沒用的...」，其中更有一位網友指出「我不贊同，ㄧ個爛到底的民進黨，換一個賴清德就全面改觀，只有鐵桿綠的才信！」，沈富雄更是神回，「民進黨如果聽我的話會是怎麼樣的一個局面，不會驚天動地才怪！」。