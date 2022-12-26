實驗打破以往觀念認為勃起的陰莖保持硬挺，而是呈現類似迴力鏢的形狀。

由荷蘭科學家范安德爾（Menko Victor ‘Pek’ van Andel）突發奇想，用核磁共振掃描儀記錄下男女愛愛時下體變化，徹底破除勃起的陰莖保持硬挺的迷思，而是呈現類似「迴力鏢」的形狀，儘管實驗距今已30多年，近期又再度盛行於社群平台。

據《每日星報》(The Daily Star)報導，1991年，范安德爾以科學名義，邀請女性好友伊達(Ida)和她的伴侶朱普(Jupp)參與實驗，以了解人類從事性行為時體內發生的變化。原本兩人會以傳教士體位(男上女下)進行，考量伊達對此種方式沒有太大感覺，最後兩人選擇「湯匙式」面向同一側，並排側躺在檯面上，三名研究人員則透過玻璃隔板觀看紀錄，約莫45分鐘後順利結束。

Pek van Andel corrigeert foutje van @vrij_nederland met coïtus-scan. Hier de Da Vinci-versie. https://t.co/iZjCjzFdcJ pic.twitter.com/BVhLUTKays — Mischa Cohen (@cohenmischa) December 10, 2014

伊達形容:「在共振管內非常舒服、溫暖，我們以一種熟悉的方式享受當下。」實驗結果打破傳統，認為陰道就像一條筆直且圓柱體的隧道，當陰莖進入時不會被迫彎曲，或以一種符合女性的樣子呈現。取而代之的是變成「迴力鏢」形狀，不會讓男性感到疼痛。

實驗結果有2大發現，陰道不是直的，其二是，陰莖插入後會漸漸膨脹，彎曲以順應陰道自然曲線。此外，結論甚至幫助後續另一項正式研究的發表，並刊登在醫學期刊《英國醫學雜誌》。