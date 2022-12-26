走過2022年通膨、戰爭及升息等諸多利空，投資人如何布局2023年，尋求新年穩定收益，台新銀行為協助掌握趨勢，全台巡迴舉辦「2023投資趨勢論壇」，26日台北場舉行，由台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原、台新投顧總經理呂仁傑、今周刊董事長謝金河與民眾分享市場機會與投資展望。

劉熾原表示，2023年總體經濟走向與金融市場表現，取決於通膨走勢與聯準會政策兩大關鍵因子，預估美國明年景氣出現溫和衰退機率大，金融市場表現將出現輪漲取代一枝獨秀以及市場波動較高此兩種特徵。

謝金河分享多項總經數據及趨勢，包括通膨與美國聯準會（Fed）政策、美國經濟活動指標與景氣觀察、半導體庫存調整、美國期中選舉後續效應、歐洲ECB政策及新興市場與地緣政治觀察等，協助民眾投資有參考依據。

呂仁傑指出，若經濟下行因素如升息及產業庫存調整進入尾聲，受到上行因素如缺料緩解、國際景氣觸底復甦、國境解封、內需成長以及新品拉貨等影響之下，預測台灣景氣可望於2023年第二季觸底後復甦。

劉熾原認為，就觀察2000年、2006年、2019年過去三個歷史時間點，分別在停止升息後，股債市表現均呈現上漲，建議投資人面對2023年可以「穩定收益下追求資本利得、三高選債、策略選股」3個投資準則，在升息邁入倒數前掌握明年布局契機，應對2023年建議，先求穩、再求多，以穩定收益為核心配置，進一步動態追求資本利得機會。

債市方面，以高信評、高報酬及高CP值三高為挑選債券的準則，以應對未來景氣可能溫和衰退、聯準會停止升息的金融環境。股市方面，停止升息後平均皆有上漲機會，考量波動度仍高且各類股優勢不同，建議民眾以策略取代選市，依照個人投資偏好決定類股產業選擇，配置建議以多元平衡或穩健為核心，搭配定期定額方式來進行投資操作。

台新銀行歷年來舉辦年度投資趨勢論壇，獲得熱烈迴響，未來財富管理服務將秉持「專業領航．認真守護」的精神，續關注市場脈動，並以客戶的需求出發，量身訂做客製化資產規劃，並提供即時市場資訊以及配置調整建議，陪伴客戶存富、聚富、傳富等不同人生階段需求，致力成為客戶的智慧好夥伴。