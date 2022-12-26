號稱地表上最大人口移動的大陸春運將在2023年1月7日開始，為避免疫情快速傳播，大陸官方26日宣導企業和機構可依員工意願錯峰休假，學校可以錯峰開學。

央視新聞報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳26日公布「關於做好2023年元旦春節期間有關工作的通知」。其中提出，做好群眾出行保障。按照滿足群眾出行需求、降低疫情傳播風險、提供安全便捷服務的原則，組織做好春運工作。

「通知」指出，將指導企業單位結合工作需要和職工意願錯峰休假，指導學校錯峰放假開學，實現錯峰出行。適應客流變化做好運力供給，加強熱點區域、線路、時段的客運保障，優化運輸銜接和旅客換乘，強化道路疏堵保暢，減少旅客出行擁擠和聚集。

針對交通運輸從業人員疫情、低溫雨雪冰凍天氣等情況，優化完善應急預案，做好應急處置，確保重要客運樞紐不關停、重要客運線路服務不中斷。深入開展交通運輸安全隱患排查治理，保障人民群眾出行安全。