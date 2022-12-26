九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文雖辭去民進黨主席，但行政院長蘇貞昌仍留任。林智堅、鄭文燦論文抄襲被撤銷碩士學位，指導教授、國安局長陳明通也還在位。國民黨台北市議員徐巧芯今(26日)在《國民大會》節目指出，政治人物洗學歷的歪風，讓民進黨敗掉年輕人的好感度；而兩岸關係在產業經貿及當兵役期等議題上，都造成民生跟國家安全的困擾，蘇貞昌、陳明通沒換就會被認為沒檢討，民進黨2024會再敗一次。

「政治人物洗學歷的歪風，到現在應該差不多告一個段落，因為林智堅實在太慘了！」徐巧芯表示，民進黨在年輕人這邊為什麼支持度會掉這麼多？就是從這裡開始的，因為年輕人很多都寫過論文，沒有寫過論文的，朋友也寫過論文，沒有朋友寫過論文的，也知道考試不能作弊吧？論文抄襲就是一個作弊的行為，哪一個年輕人可以接受？哪一個熱血的男兒、女兒可以接受？所以這幾本論文真的就是敗掉了年輕人的好感度。

主持人問到怎麼看阿通師留下來，對國民黨是好事吧？「好事啊！」徐巧芯說，可是對全民而言，兩岸關係就會繼續像現在這樣。而且現在年輕人也要去當兵，94年次以後的要服1年的兵役。然後兩岸關係這麼差，連賣個鳳梨酥都會變成包餡麵食出去。

徐巧芯強調，現在的兩岸關係所造成的民生跟國家安全的困擾，在陳明通的手上當然會持續不斷地發生。因為沒有換人，就會被大家認為沒有檢討。蘇貞昌造成2022年的敗選，民進黨有檢討嗎？沒有檢討，人民的怒火就不會消下來，「2024就讓它(民進黨)再敗一次！」