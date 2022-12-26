美國奧克拉荷馬州的一座支線機場表示，美國空軍的C-17 運輸機在降落時，由於重量過大而損壞了跑道。對此，美國空軍表示他們並沒有超載。

任務與目的(taskandpurpose)報導，事件發生在星期日的奧克拉荷馬州-史迪爾華特市(Stillwater)，當天1架C-17運輸機，載著美國空軍學院女子籃球隊，降落在當地機準，準備參加星期二在奧克拉荷馬州立大學的籃球比賽。就市政府方面的說法，這架空軍運輸機並未申請機場降落許可，管理部門也沒有給予事先批准。

在南極的C-17。(圖/美國空軍)

在沒有許可的情況， C-17仍然要求航管方面清出跑道降落，結果運輸機重量太大，造成了跑道與滑行道的破損，雖然工作人員暫時修補了跑道的表面損傷，但是後續還要評估跑道下是否出現長期損壞。

The Air Force is beefing with an Oklahoma airport over whether a chonky C-17 tore up its runway https://t.co/Wp3qss270c — Task & Purpose (@TaskandPurpose) December 23, 2022

地方政府新聞稿稱，每個機場跑道的重量限制各不相同，史迪爾華特地區機場的承受重量大約45噸。總之，他們希望美國空軍出面支付機場修復費用。

然而，這架C-17所屬的美國空軍第911空運聯隊，反駁地方機場的說法，稱機組人員事先已經和機場進行協調，並且飛機的重量在限制內。

聯隊發言人史奇爾(Marjorie Schurr)說：「空軍內部資料顯示，這架C-17的的起飛重量在安全範圍內，並且早在出發的前5天，就與機場官員進行了協調，並沒有強迫降落此事。」

史奇爾表示，機場跑道的受損原因很多，不見得是C-17過重而造成。

C-17「全球霸王3式」(Globemaster III)，是美國空軍在1970年代，為了戰略運輸所設計的大運量、高度機場泛用型運輸機，它可運載77公噸的貨物，起降跑道長度大約1100公尺，全球有一萬多座的機場符合這個條件，因此C-17是名符其實的全球霸王。

甚至，如果任務需要，C-17也可以在不平坦的地方著陸，比如南極。C-17經常擔任南極洲科學站的運輸任務，降落在全地球最極端的環境，可見其性能卓越。

當然，這些性能並不能解釋C-17對史迪爾華特地區機場的破壞。目前尚不清楚路道受損情況，以及修復的困難程度。