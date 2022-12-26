時間進入耶誕假期，外資交投清淡，對亞股也呈現小買小賣，保德信投信指出，除了台股上週遭賣超11.3億美元最多之外，其他亞股市場買賣資金幅度不大，印度、泰國、馬來西亞呈現資金淨流入，其中以印度獲得逾2億美元最高，而印尼、越南、菲律賓則遭資金淨流出，惟金額在0.25億美元至1.45億美元之間。

雖然外資放假，但在日本央行放寬公債交易區間，加入貨幣政策正常化行列之下，保德信表示，日央的動作帶動資金回流，引發全球金融市場波動，亞股上週表現失色，僅有菲律賓股市維持上漲0.69％，其他亞股全數走跌，陸股、越南股市重挫逾3％，其中陸股受到中國總體經濟數據疲弱加上疫情升溫，表現吊車尾，再來是印度股市下跌2.43％；相較之下，同期間泰國、印尼、馬來西亞股市跌幅在0.3％之內相對較輕。

葉家榮指出，除了日央的意外動作，引發美債走高進而帶動市場震盪外，近期經濟數據的好消息往往導致股市下跌，像是美國第三季GDP季增年率在出口與消費的帶動下經濟實現正成長，終值達3.2％，高於修正值的2.9％；另外，美國11月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.5％，低於市場預期，較10月份的年增幅稍微降溫，說明聯準會連續升息正產生預期效果，但因為憂慮明年的景氣放緩，使得市場不漲反跌。

葉家榮進一步分析，最新公布的美國12月消費者信心指數上升至108.3，遠高預期的101以及上修後前值的101.4，更重要的是，消費者對未來12個月的通膨預期，從11月的7.1％降至6.7％，創下去年9月以來新低，加上近期數據顯示通膨增速正在放緩中，市場持續預期明年可望見到暫停升息，但12月FOMC預期明年美國失業率恐進一步上揚，加劇對明年景氣動能下滑甚至邁入衰退的擔憂，加上美股在年底前多為交投清淡，上週S&P500指數與那斯達克指數雙雙走跌。

葉家榮認為，從數據與市場反應來看，放緩升息對於金融市場的利多預期已逐漸消化，未來市場焦點則轉向經濟可能衰退及企業獲利修正，依目前美股S&P500指數走勢，預料在打底形成第二隻腳後，將有助於後市上攻。