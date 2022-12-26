中、日兩國今年都在減持美債，儘管美國公債近來有反彈跡象，但能否維持下去，還要看聯準會（Fed）的下一個動作。至於為什麼近期會出現多國拋售美債的情況，前立委郭正亮今（26）日在中天節目分析，一是美國把盟友當韭菜割，二是美國持續濫用美元的國際信用。

郭正亮指出，美國近年來不斷的在割盟邦的韭菜，譬如說要求日本在一定程度內對歐洲通膨視若無睹，這才讓日本政府痛下決心，將日圓兌換美元從一百五十元變成一百三十多元。除此之外，俄烏戰爭也讓歐洲的資金大量流入美國，這也造成美國盟友的不滿。

至於國際拋售美債的另一個原因，郭正亮表示，是美國濫用美元霸權的國際信用，將這些信用拿來對俄羅斯做金融制裁，而美債海外三個大買家，分別是中國、日本、阿拉伯，中國以及阿拉伯背後的阿聯酋、卡達，看到俄羅斯的現況當然會怕、會減持，現在手上持有過多的美元資產，已經不是確幸的事。

郭正亮最後強調，美元現在已經出現自我滅亡的前兆，可說是「樹現在搖搖晃晃，猢猻即將四處散」。