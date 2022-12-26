總獎金高達500萬新台幣的2022中國信託女子高球邀請賽，將於29日到31日於高雄高爾夫俱樂部進行，讓高爾夫球迷在2022年尾聲有精彩的賽事陪伴。

2022中國信託邀請賽是中國信託商業銀行主辦的年度女子高爾夫賽事，旗下贊助的「中國信託女子高爾夫之星」盧曉晴、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、彭婕、丁子云、林子涵，以及新加入的劉芃姍、張雅淳，將和來自台灣、日本、泰國等64位女子高爾夫好手，角逐后冠與冠軍獎金100萬。

大會26日舉辦開賽記者會，中國信託金融控股公司副董事長陳國世、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控行政長高人傑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫，以及知名高爾夫選手盧曉晴、侯羽桑、安禾佑與會。

陳國世強調，為了提供台灣優秀選手有發揮舞臺，中國信託克服新冠肺炎疫情的限制，持續舉辦高球賽事，鼓勵選手往國際級競技殿堂邁進，更期盼「中國信託女子高爾夫之星」，能與中國信託支持的職棒、職籃與電競戰隊一樣，成為中國信託最閃耀的星星，以及更多年輕學子的好榜樣。

中國信託自2012年起連續11年舉辦女子高爾夫賽事，本屆首度移師南台灣高雄舉行，高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫以東道主身分，歡迎64位高球好手，陳建甫特別提到，早在1979年，中國信託曾在同一個場地舉辦「第2屆中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，43年後雙方再次合作，中國信託多次場勘，對果嶺速度、長草長度及距離設定要求嚴謹，雙方打造具國際水準、高難度的比賽環境，磨練年輕選手接軌國際，共同推動台灣高爾夫運動發展。

3天賽事開放球迷免費入場觀賽、替選手加油，更有機會抽中電動機車、65吋液晶電視、住宿券及百貨禮券等豐富獎品，球迷也可透過中華電信MOD博斯高球2台、「中國信託邀請賽」臉書粉絲專頁和CTBC BROTHERS中信兄弟官方YouTube頻道觀賽。