台南麻豆今（26）中午發生一輛預拌混泥土車過彎時失去重心，向左側傾倒後撞向分隔島，當場把路中整排路樹撞倒，分隔島也被撞爛，38歲司機一度受困車內，警消使用電動剪、油壓剪破壞車頂後才將人救出，司機全身是傷、滿身血送醫已無大礙，驚悚事發影片曝光。

臉書「記者爆料網」分享事發影片，當時該輛預拌混凝土車在行經麻豆區新生路一處彎道時疑似因過彎失去重心，整輛車朝左側傾倒，倒下後滑行一大段距離，往路中分隔島撞去，當場把整排路樹撞倒，車身側躺在路中，驚悚影片曝光，38歲司機一度受困駕駛座，警消到場出動重機具破壞車身，才將司機救出。

台南麻豆今（26）中午發生一輛預拌混泥土車在過彎時失去重心，向左側傾倒，當場把路中整排路樹撞倒，分隔島也被撞爛，38歲司機甚至一度受困車內。（翻攝照片）

事發在麻豆區新生南路26日中午，預拌混泥土車翻覆於內側車道，38歲蘇姓駕駛左腳卡在油門，消防人員使用電動剪、油壓剪等，將車頂和方向盤切開，順利救出傷患，其右手掌有撕裂傷，幸好人意識清楚，沒有生命危險。當地民眾說，該路段為大轉彎，常有車輛翻覆，開車經過真的要小心。

台南市消防局近13時獲報，出動麻豆分隊前往救援。分隊表示，到現場時，男駕駛左腳卡在油門無法脫困，由救護人員立即注射生理食鹽水，並同步使用各式救助器材將他脫困，隨後送往麻豆新樓醫院救治。