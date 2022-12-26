擁有20年歷史的富邦長春公開賽，28日起在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）隆重開打，由98名職業選手與6名業餘選手競逐350萬總獎金（一般長春組300萬、超級長春組50萬），大會26日也舉辦座談會，由職業選手和青少年小將們分享經驗。

與富邦集團董事長蔡明忠共同催生這場比賽的國寶級傳奇老將謝敏男，賽前率領長春名將盧建順、衛冕冠軍呂文德、沈忠賢，以及旅美名將潘政琮、旅韓女將陳宇茹與台巡賽新星王偉軒等人，在青少年傳承營中與小將們互動交流，進行老中青三代的高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團支持長春公開賽迄今已有20年，且不止比賽，也持續舉辦「富邦高球傳承營」，展現「不只長春，更是傳承」的理念，富邦贊助的高球菁英選手，包括生涯戰績輝煌的高球資深選手盧建順、東京奧運銅牌選手潘政琮、2022仰德菁英公開賽冠軍選手王偉軒，以及台灣首位挑戰韓巡女子高球選手陳宇茹等人，都將於傳承營親自指導並傳承寶貴經驗給青少年選手。

超過60年高球生涯，締造無數紀錄與榮耀的國寶級長春名將謝敏男，26日在賽前座談會中，勉勵青少年選手未來想要挑戰美巡與日巡賽，必須勤練球才有機會，不能「光想不練」；謝敏男也分享，即便下小雨他都會來老淡水球場練球，但常常只看到呂文德，卻沒看到培訓的業餘選手在練球，因此勉勵青少年選手要勤於練習。

富邦金控贊助高球好手、東京奧運高爾夫男子個人賽銅牌選手「台灣一哥」潘政琮，今年PGA美巡賽參加了5場比賽，有4場順利取得晉級。潘政琮在2019年RBC傳承賽石破天驚地拿下突破性冠軍，2020年成立潘政琮基金會後與科技公益巡迴賽密切合作，每年固定冠名贊助兩場美國青少年高爾夫協會(AJGA)賽事，並積極投入青少年的培訓工作傳承高球經驗，以正向力量實踐並發揮自己的影響力。

潘政琮在現場也與業餘小將們分享比賽中如何面對壓力，他表示，有壓力是正常的，這代表在乎輸贏，他也鼓勵年輕選手走出舒適圈，把壓力視為成長的動力，同時他建議在球場上，大家可以透過深呼吸讓自己的心跳與情緒穩定下來。

富邦長春公開賽衛冕冠軍呂文德在傳承營的配對賽開出漂亮一球，同組的3位業餘小將陳季群（後排左起）、陳瑋利與楊柏韋，仔細觀察老師的揮桿動作。（大會提供）