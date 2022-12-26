總統蔡英文明天親上火線向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中3大亮點包括明確防衛任務，將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統等4大區塊；導入美軍等最新模組化訓練模式；大幅調升義務役薪資，以兼顧服役期間經濟生活。

蔡總統明天上午召開國安高層會議、中午召開立委便當會討論義務役役期延長，下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，向全民報告。

參與相關討論的國防人士晚間表示，這次兵力結構改革3大亮點：一是將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統4大區塊，明確防衛任務；二是導入美軍等最新模組化訓練模式，三是大幅調升義務役薪資，兼顧服役期間經濟生活。

針對明確防衛任務將兵力結構區分為主戰、守備、民防與後備4大區塊，國防人士表示，歷時兩年多的盤整，目的是徹底解決長久以來，後備部隊任務不明以及戰力難以形成的結構性問題。

國防人士指出，在這次規劃中，未來由志願役組成「主戰部隊」，擔任海、空、領土安全任務；由義務役為主擔綱「守備部隊」，負責國土守備、軍事與民間重要設施防護與協力民防等任務，這也符合最新防衛思維。

在導入美軍等最新模組化訓練模式上，國防人士指出，考量現代防衛需求，參酌國際上如美軍等具備實戰經驗的先進國家訓練模式，強化新制義務役人員的訓練。

這位人士說，例如，新制義務役士兵必須熟悉班內各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等運用，同時能具備協力民防任務的能力；又例如將增加模擬戰場實景抗壓訓練，參與戰術行軍及聯合演訓等實戰化訓練等。

對於社會關注的像實彈射擊數量等訓練指標，國防人士強調，將會大幅提升以強化訓練內容，以全役期不低於800發為目標。

至於大幅調升義務役薪資，兼顧服役期間經濟生活。國防人士表示，長久以來，義務役士兵每月薪資始終維持在新台幣6000元左右，連軍旅期間可能開支都有所不足。

這位人士說，此次改革為兼顧義務役人員的經濟生活考量，因此以志願役本俸為基礎，大幅度調升每月薪資，並依據勤務性質給予專業加給；以二兵為例，實領薪資可望超過2萬元，讓役男可維持服役期間基本開銷，甚而部分舒緩像學貸等經濟生活壓力。（編輯：林克倫）1111226