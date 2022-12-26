寶晶能源在營農型光電拔頭籌，寶晶能源在嘉義大林建置的營農型案場已於26日併網完成，成為台灣第一座營農型光電廠。

寶晶能源旗下的寶糖能源，於去年參與台糖「曙光計劃」，將台糖位在嘉義大林的閒置土地活化再利用，作為農電共生的示範案場之用。寶糖能源取得近兩公頃土地，以建蔽率不到四成的方式，建置約1.1MW光電容量，並將在光電板下，以有機方式栽種大黃瓜與南瓜等糧食作物，是一座貨真價實的「農電共生」案場。

鑒於日本營農共生案場的成功經驗，寶晶能源特別邀請日本知名的營農案場專家MYFARM來擔任該案場的顧問。為求土地面積可以獲得百分百的日照，從案場光電板的間隔距離、基樁高度與動線等，都精密規劃設計，期能讓種植的農作物得到充足的陽光。

該區域原是台糖舊大林糖廠，屬工業用地，過去台糖曾經嘗試種過地瓜，但收成不佳。經過寶晶旗下寶農的農耕團隊與當地農業專家研究分析後，發現該區土質較硬、內藏頗多砂石塊，土壤貧脊，不適合直接栽種，因此決定先以爬藤作物為首批耕作的重心，並同時整地、養地，以重建該區地利。

寶晶能源董事長蔡佳晋說，2023年是營農光電元年，日本是世界營農光電的典範，台灣的日照比日本佳，日本可以成功，台灣也一定能成功。嘉義大林案場是寶晶能源農電共生的實驗案場，未來將與嘉義附近的大專院校進行產學合作，培養在地青農、鼓勵青年回鄉，並推展農食教育，破除光電不與農爭地的形象，讓光電結合農業，成為真正的地方創生推手。