打造捷運經濟生活圈！台中捷運開通一年多以來，不僅帶動捷運站點周邊的房市大漲，也讓捷運周邊的食宿遊購店家發展被看見！經發局為了進一步提高店家的曝光度，自今（26）日起至明年2月6日舉辦「探索捷運百大店家－你投稿，我請客？！」圖文影音徵稿比賽，只要活動期間到合作的200間店家消費，將店家的特色或心得用短影音或圖文記錄下來投稿，就有機會獲得現金獎，總獎金達20萬元，歡迎民眾踴躍參加，探索挖掘中捷百大店家。

經發局表示，隨著台中捷運開通滿周年，越來越多好吃好玩的店家也因為中捷帶來的流量而被看見，市府持續透過「捷運新經濟 台中邱比特計畫」系列行銷活動，打造捷運經濟生活圈，本次圖文影音徵稿競賽特別鼓勵民眾至捷運周邊探索，藉由民眾的創意挖掘捷運周邊百大店家特色。

經發局說明，活動徵件時間內，風格不限，只要到捷運樂遊網公告的捷運百大合作店家消費，提供店家3-5張的圖片/照片或是1部短影音（30秒至90秒），文案內容須呈現對於合作店家的整體感受、店家特色或體驗等即可參加。

本次活動獎勵豐厚，除提供首獎2.5萬元的獎金，投稿還有機會獲得獎金3,000元，得獎作品未來也有機會於粉絲專頁及相關平台露出，歡迎有興趣參與活動的民眾朋友們踴躍報名。