近日女星小甜甜（張可昀）被爆疑似因為在宋逸民自製的福音戲劇《幸福宅一起》記者會，談論好姊妹愷樂近況，被認為是模糊焦點遭宋逸民大罵，因此被換角並退出教會，宋逸民則發聲明反擊沒有換角，並透露小甜甜的私生活有極大狀況，只能忍痛暫停她在教會上的服事。面對外界的多方爆料，稍早藝起發光教會再發聲明，許多藝人也留言力挺。

宋逸民教會「藝起發光」面對外界紛擾，晚間再發文：「出埃及記14:14耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」明星夫妻檔黃少谷和林采薇、白家綺和吳東諺、陳宇風和葉家妤等人均在底下聲援。

演員陳宇風表示：「在我所有認知教會的奉獻從來沒有強迫性，（藝起發光）更沒有例外 ，最近的新聞真是讓我感到意外，神要我們愛與包容，但傷害教會的事是不容許的！逸民牧師維齡師母他們幾乎是用他們的生命在愛教會所有的弟兄姐妹們」，藝人林道遠澄清：「牧師師母付出的比我們任何人都還要多的更多，更沒有說什麼不來聚會就會被教會趕出去，牧師師母更常常鼓勵我們在演藝圈有工作也要去因為這樣也是在榮耀天父爸爸呀」。

陳宇風反駁教會強制捐款。（圖／facebook）

林道遠表示沒有不去聚會就被教會趕出去。（圖／facebook）

女演員葉家妤透露「最近有一些報導，讓我心裡看得非常的難過⋯尤其是讓我看到針對教會裡《什一奉獻》的新聞，其實十一奉獻是各教會基督徒都會做的事，而我也一直都是憑自己的心意和能力樂意的奉獻」，近期轉換跑道當計程車司機的男星黃少谷嚴正反駁「如果這個我們熱愛的祭壇上，有那麼不公不義的事情，我們會那麼傻？會越來越多人跟隨宋逸民牧師和維齡師母嗎？也有人攜著原本就對教會的敵意，肆意攻擊亂槍掃射」。

黃少谷和白家綺現身力挺。（圖／facebook）

演員吳東諺則說：「從藝起發光開始的第一天，我們夫妻就在這間教會！這裡，陪我們度過了生命中最軟弱的時刻，也陪著我們一同經歷了神豐富的恩典！若不是牧師師母、若不是教會裡的家人肢體彼此的陪伴，就不會有現在的我們！無論是過去、現在、還是未來，我都想要對藝起發光教會、對牧師師母、以及從以前到現在的所有家人們說一聲，謝謝你們！最後，親愛的牧師師母，謝謝你們當初願意回應神的呼召，若不是你們在很多時候的陪伴、禱告、和教導，就不會有現在重生的我們！謝謝你們一路以來附上時間代價、生活和生命、汗水和眼淚，不停的帶領著我們，你們辛苦了。」