日前傳出總統蔡英文將在27日召開國安高層會議，將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定，不過至今政策尚未確定。對此，中天《盧秀芳辣晚報》26日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「兵役確定延長一年，將由蔡英文總統親自宣布」的看法，年輕人一面倒全炸鍋，認為「一年感覺就不會想浪費時間當兵」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》26日由「辮子妹」進行街訪，對於義務役將從4個月延長至1年，許多年輕人紛紛炸鍋表示「假設那四個月很廢，放大到一年還是很廢」、「一年感覺就不會想浪費時間」、「不要吧，進去裡面也是沒在幹嘛，掃掃地、除除草，也沒啥太大功能」、「蔡英文你就繼續做夢吧，我們不想變烏克蘭，不然你就承諾你留下來」、「家長的立場是很擔心，會很擔心自己的小孩」。

不過也有當過兵的民眾表示，「兵役延長有什麼不好？我都當三年欸，當四個月合理嗎？當一年我都覺得太少，保衛國家說不要，那國家乾脆就送給人家就好了」、「這要延長，因為現在情勢很緊張」、「四個月太短，我自己本身是當一年多的，因此我建議還是恢復到一年」。