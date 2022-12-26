聯準會（Fed）持續升息令房市走低，雖然對買家、屋主、建商和其他與不動產相關產業不利，但卻有助Fed達成打擊通膨目標。外界預期未來一年房市景氣轉弱可望降低通膨壓力。

美國2020年3月爆發新冠疫情，為房市帶來意想不到的榮景，因為遠距離工作讓民眾希望有更大生活空間，和Fed為挽救經濟而把基準利率急速調降至近乎零水準，讓置業民眾仍至投資客的借貸成本大減。

加上經濟持續復甦，人力供應一直短缺而推升薪資，讓許多年輕人想要置業來獨自生活，不用再跟室友或父母擠在一起而刺激買氣湧現。

標普CoreLogic凱斯席勒全美房價指數，從2020年1月到今年6月間跳漲45％，連帶公寓租金也急漲。

但Fed為打擊創逾40年新高通膨率，從3月開始積極升息至目前4.25％到4.5％區間，讓30年期固定房貸利率平均水準，從3月約4％上升至10月中逾7％，近期拉回至約6.3％。

據抵押貸款銀行協會（MBA）資料，今年初到11月底按美國房屋中間價計算，30年期房貸每月本金償還金額已大增43％。

利率走高不斷抑制民眾消費，降低企業雇用和投資，從而降低通膨壓力。雖然對利率敏感的房市會最先感到壓力，但專家對Fed積極升息而衝擊房市速度之快和影響之大仍感到吃驚。

房貸公司Cherry Creek Mortgage資深貸款主管巴恩斯（Lou Barnes）警告，升息對房市的全面影響仍未出現。因為買家在觀望，賣方因已鎖定之前的低房貸利率，沒有財務壓力而不急著出售，但這只會令房市陷入長痛局面。

11月成屋銷售連跌10個月創最長下跌紀錄，換算年率為409萬戶創2020年5月來最低。房貸機構房利美（Fannie Mae）和高盛預測明年的年率將低於400萬戶。