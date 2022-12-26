隨著農曆春節的腳步接近，又到了送禮的旺季，糕餅業者早已摩拳擦掌、爭相端出應景禮盒搶攻送禮市場商機！其中，台中糕餅名店「丰丹」今年首度推出「旅行號」大禮籃搶市，內容結集了丰丹最具人氣與獲獎無數的糕餅產品，推出以來頗受中小企業主的青睞，成了送禮市場的「厚禮」！

「丰丹」負責人陳蓓梅表示，因門市常有客人詢問，「想送禮給很感謝的人，也想送跟別人不一樣的禮盒」，因此今年首推的「旅行號」，內含丹鳳朝陽（九餅）、文心蘭手工餅乾、原味鳳梨酥、桂圓南棗核桃糕、英式太妃火山牛奶卡糖、書本禮盒等，原價3,280元，年前優惠價3,000元，希望提供給有需求的人更多的送禮選擇，「而受禮者必也能感受到那份與眾不同的情誼！」

丰丹以高品質，優雅華麗的包裝著稱，並以台灣在地農特產品為首選食材，台灣沒有的食材，堅持選用頂級純正原物料，產品不含人工反式脂肪、不含人工色素、零酥油、零香料、零防腐劑，堅持食品安全使用「好油、好糖、好食材」更榮獲兩次「台中市十大伴手禮」首獎、多次台灣百大伴手禮獎、台中市優良企業代表、國發基金創業天使計劃、並由台中市政府推薦櫃買中心通過登錄創櫃板廠商（7576），並在海外設有多處據點。

糕餅產業近3年來受到疫情影響，日前中國大陸又宣布禁止部分台灣食品進口，陳蓓梅表示，業者只能自立自強開發市場，疫後蓄勢待發重新整裝。以丰丹為例，最近取得美國代理商的認同，將產品行銷美國市場，另在澳門也有2個銷售據點。

陳蓓梅認為，傳統糕餅產品還是華人最熟悉，除大陸市場外，還可以開發其他華人市場，而且台灣產品價格在海外市場具有競爭力，「此路不通，就另闢其他門路，同時也積極開發本土市場。」

由於歷經3年疫情影響，如今迎來全球逐漸解封，陳蓓梅說，疫情期間大家不敢出國旅遊，解封後，許多人都有想出去走走的期盼，於是順勢推出「旅行號」的豪華大禮盒，多層包裝，外包裝設計熱氣球的繽紛圖案，就好像要搭乘熱氣球高飛遠眺，充滿旅行的氛圍。而「旅行號」的誕生由此而起，而另一想法則是感謝和分享！

「旅行號」大禮籃結集了丰丹最優質的全產品，有香港Expedia網站票選來台必買的手信松子茶酥、榮獲「台灣百大伴手禮」的幸福Q餅、「台中十大伴手禮」的桂圓南棗核桃糕、還有多次獲獎的超人氣純手工餅乾，以及今年剛出爐的台灣百大糕餅獲獎鳳梨酥等，很適合過年期間全家人一起享用。