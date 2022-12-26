近來台灣迎來一波又一波的寒流，雖然許多人進行了保暖動作，有時還是難以抵擋凜凜寒冬的威力。近來遇到多起失溫案例的急診科醫師翁梓華分享，低溫救助有3項重要關鍵，一是「首要還是要先保護好自己」，二是「面對失溫病人不要過度驚慌」，三則是「協助回溫要慢，避免造成二次傷害」！

翁梓華表示，最近急診接到包含年輕人在內的多名失溫患者，事實上人體有傳導、對流、輻射、蒸散等4種途徑，會將熱量帶到周邊環境中。傳導就是身體直接接觸低體溫物體產生的熱量流失，對流是空氣、水等流體帶走體溫，輻射是熱量以紅外線的形式直接散失到環境中，蒸散則是汗水或是呼吸水氣將熱量帶走，每一公克約可帶走600大卡的熱量。

翁梓華提到，人體對於體溫流失有生理性代償反映，像是發抖、心搏加速、豎毛肌收縮以增加產熱，「但一旦超過身體代償極限，就會導致『「失溫』」；失溫也分成體溫32至35度的輕度失溫、體溫28至32度的中度失溫、體溫小於28度的重度失溫、失去生命跡象的致死性失溫，治療方式各不相同。

翁梓華說明，低溫救助有3個重要關鍵，一、如果身邊遇到失溫的人要協助救治，「首要還是要先保護好自己」，畢竟所處環境同樣可能讓民眾失溫；二、「面對失溫病人不要過度驚慌」，低溫本身對於器官有保護作用，醫學上失溫造成心跳停止的病人，有許多案例報導回溫後經妥善治療恢復正常；三、「協助回溫要慢，避免造成二次傷害」，烤火、過熱的暖暖包、熱水袋等高於40度的回溫方式，證實會增加心律不整或是燙傷的機率。