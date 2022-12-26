男星張峰奇婚前跟藝人小甜甜（張可昀）交往過，2019年升格人夫，對象是八點檔女星李亮瑾，兩人育有2個孩子。今（26日）張峰奇在網路曬妻兒，卻被網友嗆「聽說你跟甜甜交往期間對她施暴，打女人好爛喔」，徹底惹毛夫妻倆，李亮瑾還打算走法律途徑。

張峰奇（26日）在臉書分享帶妻兒出門玩的照片，畫面十分溫馨，但有一名網友留言批評：「聽說…你跟甜甜交往期間對她施暴，打女人好爛喔！」張峰奇見狀，反問對方：「你確定是我？這算毀謗喔～」李亮瑾也現身捍衛丈夫，留言反擊：「聽誰說啊？你在現場嗎？還是聽她本人指名道姓說是峰奇呢？如果你搞錯人，那你就是加害者了，而且我們把你的資料存下來，去警局備案！因為你已經犯了妨礙名譽了！」

許多網友一致挺張峰奇、李亮瑾，紛紛留言幫忙嗆酸民：「喜歡亂聽說、亂講，被告是剛好」、「講話有證據嗎？」、「告他、告死他，挺你到底告他」、「你是看不慣人家幸福 在搞破壞家庭」、「真好笑，你怎麼確定是張峰奇？」

小甜甜、張峰奇2012年因合作電影結緣，交往1年半徹底撕破臉，雙方曾在檯面上互相傷害，轟動一時。多年過去，張峰奇2019年組成家庭，小甜甜也在2021年成為人妻人母。