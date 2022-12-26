英國衛生安全署26日表示，鑒於新冠疫苗與藥物相當普及，令該國得以進入與病毒共存階段，2023年1月6日起將不再公布病毒R值。此數據在過去三年來扮演重要角色，用來衡量病毒傳播速度（每名感染者傳染給幾個人的估算）。