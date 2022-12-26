與病毒共存 英國明年1月起不再公布R值 22:522022/12/26 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國衛生安全署26日表示，鑒於新冠疫苗與藥物相當普及，令該國得以進入與病毒共存階段，2023年1月6日起將不再公布病毒R值。此數據在過去三年來扮演重要角色，用來衡量病毒傳播速度（每名感染者傳染給幾個人的估算）。 查爾斯三世首次耶誕文告 讚揚英國民眾團結一致 香港11月已採購復星代理的BNT雙價疫苗 台師大與台大團隊解析 清冠一號有效治長新冠 #與病毒共存 #英國 #衛生安全 #新冠疫苗 #藥物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸新冠疫苗接種量飛速攀升 連2日逾300萬劑次 13:212022/12/23 兩岸 澤倫斯基訪美行 北約美國絕密護航 04:102022/12/23 國際大事 英國勞工明年薪資 估將倒退至2006年水準 21:482022/12/25 財經 防退燒藥缺貨 擬由藥局勸導限量購買 04:102022/12/23 生活新聞 傳普丁抗癌近尾聲靠「標靶藥物」苦撐 接班人選曝光 18:202022/12/26 國際 熱門股－中天 突破均線攻擊量出 04:102022/12/23 證券．權證 英王室渣男軍銜被拔 查爾斯要她全包了 00:002022/12/23 國際 影》耶誕節聽「牠」向女王致敬 夏綠蒂超萌反應網暈了 09:202022/12/25 國際 安理會通過決議案 促釋放翁山蘇姬 04:102022/12/23 焦點新聞 英安德魯王子遭拔軍銜 卡蜜拉接任上校 04:102022/12/24 焦點新聞 書摘精選》英國領導人無法選擇不參加的遊戲 07:002022/12/26 國際 英國利物浦平安夜發生槍擊案 造成1死3傷 20:402022/12/25 國際 9歲小喬治秘密天賦公開網讚爆 外媒曝得自「王」的真傳 13:532022/12/26 國際 名嘴要梅根「全裸遊街」被罵爆 英媒道歉少做1事挨哈梅狠酸 16:392022/12/25 國際 宋仲基英女友「曾拍性感辣照」真實身分被挖 戀情3個月前早曝光 14:472022/12/26 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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