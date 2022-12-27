大陸知名學術網站知網因濫用市場支配地位，26日被處以重罰，罰款金額高達人民幣（下同）8,760萬元，並責令其全面整改。

澎湃新聞報導，大陸國家市場監管總局26日公布，考慮知網違法行為的性質、程度、持續時間和消除違法行為後果的情況等因素，對知網濫用市場支配地位依法作出行政處罰，責令其停止違法行為，並處以其2021年大陸境內銷售額17.52億元5％的罰款，涉及8,760萬元。

今年5月，市場監管總局依據「反壟斷法」對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。經查，知網在中國境內中文學術文獻網絡數據庫服務市場具有支配地位；2014年以來，知網濫用該支配地位實施壟斷行為。網路安全審查辦公室6月下旬約談同方知網公司負責人，宣布對知網啟動網路安全審查。

「CNKI知網」微信公號發文指，將制訂徹底整改獨家合作、大幅降低服務價格、保護作者合法權益、持續優化相關服務、全面加強合規建設等15項整改措施。

據整改方案，知網解除獨家合作協議；停止新簽、續簽獨家合作協議，積極主動與期刊、高校協商盡快解除現有獨家合作協議；降低銷售價格；用戶的學術文獻數據庫服務實際成交價格3年內下調30％以上，降價不降低服務質量；開放個人論文查重服務；回應廣大師生和科研人員合理需求，面向個人開放論文查重服務，定價不高於市場主流產品等。