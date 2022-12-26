台視《美麗人生壯志高飛》劇情出現重大轉折，梁舒涵飾演的「美女」一角，因心臟病宿疾往生，臨終之前終於卸下心房，和陳文山飾演的「高山」父女相認，場面感人。梁舒涵劇中之前曾經接受換心，體質已不適合受孕，這次卻因為不小心懷孕發生意外，讓觀眾一度無法接受，梁舒涵也說：「本來覺得換了心臟之後，就真的有個美麗的人生，沒想到劇情的安排，讓美女的人生就結這樣束了。」

劇中最難過的莫過於老公尹彥凱，最新劇情，尹彥凱在夢中遇到健康的梁舒涵，肚子裡的寶寶也安然無恙，梁舒涵溫柔對著他微笑，和實際狀況相比，遺憾的場景畫面令人無限鼻酸。

梁舒涵正式和角色說再見，心中當然不捨，也很謝謝喜愛《美》劇的觀眾，她表示：「雖然故事情節、角色的人生安排不是每一件事，都那麼符合大家的期望，但對我來說，從一開始跟角色相處、變成她，我就知道『美女』是一個很善良的人，她是一個單純又直線條、純樸的人，我也很珍惜她的善良和純真。」劇中她因為身體問題，無法留住孩子，這也讓梁舒涵很有感，她表示劇中得知要失去孩子時，悲傷感會不由自主湧上來：「最後在醫院拍的那幾場，光是排戲情緒就出現了，也體認到媽媽真的很偉大。」

梁舒涵同時也感謝好夥伴尹彥凱，兩人一路打拼過來，現在雖然先「下車」，但相信未來還有很美好的路在等他。劇中尹彥凱的生父、養父，以及現在的老婆、小孩接連離開，這讓梁舒涵忍不住打趣地說：「力德可能要去看一下手相或面相，可能這一切的問題都在他身上。」