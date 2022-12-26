據央視引述大陸國家衛生健康委26日晚間公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為「新型冠狀病毒感染」，同時經大陸國務院批准，從2023年1月8日起，解除對新型冠狀病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防、控制措施，不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。同時優化中外人員往來管理，要求來華人員在行前48小時進行核酸檢測，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

此外，大陸國家衛健委26日印發公告《關於印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知》，指出從明年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，對感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區。

另外《總體方案》也對新冠病毒感染者實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策；檢測策略調整為「願檢盡檢」；同時優化中外人員往來管理，要求來華人員在行前48小時進行核酸檢測，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。