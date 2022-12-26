丁寧與況明潔劇中一起訪視當志工。（大愛電視台提供）

丁寧一家五口。（摘自丁寧臉書）

大愛劇場正熱播由況明潔領銜主演的《南國小太陽》，飾演戒賭賭徒的丁寧，本周也即將登場，她劇中曾經為了找麻將賭局方便，3支手機不離身，2支聯絡賭局、1支聯繫家人朋友，甚至沉迷賭博到與兒女不合；現實生活中，丁寧非常反對賭博，任何的賭都不喜歡，選擇另一半的條件很簡單：「就是不賭博、不打電動！」

丁寧說拍這部戲時，最大的挑戰就是「要裝不會騎摩托車」，劇中角色不太擅長騎摩托車，還要演出車禍，偏偏她實在「太會騎車」，還曾經參加過250cc的重型機車車隊，以及差點參加50cc小綿羊賽車比賽。反倒是況明潔根本就不太會騎摩托車，在劇中多次因為擔心丁寧戒賭後手癢跑去打麻將，常打「查勤」電話，甚至騎摩托車跟蹤丁寧回家，確認她沒有在牌桌，結果她常常跟車時騎太慢，要丁寧「騎慢點」。

丁寧回憶《南國小太陽》帶給她價值觀的震撼與改變；劇中她到「慈濟照顧戶」家中，幫行動不便的腦性麻痺照顧戶洗澡，從詮釋照顧者的過程中，感受到任何一個生命的存在都非常有價值，因為對方不會知道自己會怎麼樣影響或幫助到其他人，進而又再投入幫助別人的工作、幫助那麼多人，「我們都比自己想像中更有幫助別人的力量」。

一直到現在，《南國小太陽》的後座力都還繼續在改變著丁寧；她與美籍老公馬修結婚超過10年，育有2子1女，她認為溫韾中「信任」是夫妻相處之道最重要的部分，希望與老公一起經營家庭時，能越來越享受生命的誠意，並藉此學習溝通與理解對方，「也更相信對方是來讓妳變得更成熟寬容的人」。

今年耶誕節，丁寧照往例邀請家人與朋友在家中辦派對，跨年則要在劇院中度過演出《四姊妹》舞台劇，丁寧聽說跨年場會有驚喜小活動，自己也覺得很有趣。面對戲劇生涯不同的角色，有沉重、也有活潑的，丁寧認為自己不選擇角色，而是角色選擇自己，她也透露最近滿想接演喜劇。