即使是集蝙蝠俠、奇異博士、獨行俠與納美戰士等超能力，也難以拯救今年好萊塢低迷的電影票房！根據票房追蹤機構ComScore表示，由於缺乏大片撐場，今年北美電影票房收入雖較去年增加近7成，但與疫情前2019年相比仍減少三分之一。

Comscore指出，今年到耶誕節為止，北美電影票房收入總計約為72.3億美元，較去年增加68％。若加上新年檔期上映的電影，預估今年全年電影票房收入可達73.5億美元。

儘管今年北美電影票房較去年有明顯起色，不過去年仍有許多電影院關閉，民眾擔心疫情也多少降低他們到影院看電影的意願。

若與疫情前的2019年相比，今年票房收入則較前者少了三分之一，當時票房收入為110億美元。

Comscore還提到，今年聖誕節檔期的電影票房也令人失望。從上周五到周日，北美票房收入為8,600萬美元，較去年同期銳減69％。

總計今年北美只有71部電影上映，平均每部票房收入為1.02億美元。相較之下，2019年則有110部電影上映，平均每部收入9,900萬美元。其中《捍衛戰士：獨行俠》是去年北美的電影票房冠軍，票房收入7.19億美元。

至於今年前10大賣座電影，隸屬迪士尼的工作室就占了四部，它們分別是《黑豹2：瓦千達萬歲》的4.27億美元、《奇異博士2：失控多重宇宙》的4.11億美元、《雷神索爾：愛與雷霆》的3.43億美元與《阿凡達：水之道》的2.54億美元。

影片公司高層與產業觀察家認為，今年北美電影票房表現之所以差強人意，主要問題在於上映大片太少，加上串流影音平台的快速成長與疫情陰影依然揮之不去，都影響民眾到電影院觀影的興致。

此外先前受到疫情影響，電影拍攝時間拉的太長，視覺特效與後期製作也因此遭到波及。影片完成一延再拖，以及宣傳促銷時間過短，也讓票房收入多少受到衝擊。