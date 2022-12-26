買房是人生一大課題，與其自己買房是不是等繼承房產更好？一名8年級生分享「租屋到退休」的想法，認為租房的優點是成本低，且擁有較高的自由度，已跟女友達成共識未來只租房，退休後再搬回老家度過餘生就好，但這想法引起不少人開酸太天真。

「8年級生不買房等繼承的多嗎？」一名8年級生在PTT回文表示，自己和女友有共識未來不買房，也不打算生小孩，規劃「租房子到退休，然後回去老家住」，認為只要老了有個生活機能尚可的地方住，就沒有必要買房。

原PO透露，認為現今房價已經太高，未來漲幅有限，況且僅是自住需求，房價漲也沒什麼關係，另外租房自由度高，買了房子後就不可能說搬家就搬家，說換工作就換工作，自己去年在林口工作，今年轉職到汐止工作，年薪多了30萬，如果當時硬著頭皮在林口買房，工作發展可能受限，買房成本高又耗費心力，反觀租房成本低，「我們現在房租只佔我們兩人收入的不到10%」。

原PO也說，自己和親哥哥都不打算買房，身邊不少8年級朋友也覺得年輕自由自在比較重要，不買房的錢好好存起來理財，確保老了有個地方能安身，「退休之後都60幾歲了也不會在意那麼多」。

貼文觀點引起網友們熱議，「世界這麼大，機會這麼多，何苦被房子綁住半輩子」、「就算是40年老公寓又如何，台北市什麼都有退休最棒」、「沒有需要的話本來就不用買，開心就好啊」、「基本上沒買房的壓力已經贏過許多人了」、「有些人是爸媽沒留房，每個月又要孝親費，這種最慘」。

但有人認為原PO想法太天真，沒考慮未來人生的變數，「你先確定你哥會讓你住吧」、「沒結婚或是沒35歲確實會覺得自由比較重要，五年前我也覺得租就好，後來覺得這是個低能到不行的想法」、「會建議買房，前提是工作要穩定，你還有換工作的打算，本來就可以不用急」、「說不生的可能過兩年有了，小孩唸書就要戶籍學區，到時就...」、「老了你就知道，年輕時每個都很勇，被房東趕就會改變看法」。