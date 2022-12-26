全美目前正在一場嚴峻暴風雪中度過耶誕假期，美西部分地區積雪已達109公分，道路封閉、車輛受困，數千戶飽受停電危機，截至目前，傳出至少37人死亡。儘管風雪交加，記者仍須堅守崗位，近期一名氣象特派員幫同事代班，厭世反應全被錄下，意外獲得上千萬名網友讚賞。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，資歷將近20年的體育記者馬克·伍德利(Mark Woodley)，當天被愛荷華州滑鐵盧市地方電視台(KWWL News 7)抓回去上班，人在室外、頂著攝氏零下11度寒冷，在堆滿白雪的公路上進行新聞轉播，為觀眾解釋天氣狀況。當主播問他現在心情如何，他完全笑不出來，毫不避諱表示:「這時間我通常在運動，但接下來幾天都被迫取消了…」

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg — Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022

「還有甚麼事比讓一個體育記者在平常時間還早5小時起床還要棒呢?站在寒風刺骨的外面，然後告訴大家不要這麼做。」

「好消息是，我的臉還有感覺，壞消息是，我有點希望我無法。」逮到機會還不忘吐槽同事:「我可以回歸正常崗位了嗎?我非常確定你們將節目延長1個小時只是因為有人喜歡折磨我，而且現在跟2個小時前比，已經越來越冷了…」

KWWL隸屬美國有線電視新聞網（CNN），伍德利事後接受CNN採訪說道，這些完全是我的真實想法，直到前一晚他才意識到，原來本頻道有凌晨3點半的時段。不過正是這樣反向操作，才能讓民眾知道暴風雪不是開玩笑，雖然這是惡夢，但他還是會盡力做到好。

就是這一連串有趣的轉播，贏來網友一票支持，直呼「我敬你(Respect)!」、「很遺憾，你現在是我最喜歡的記者。」、「真感謝你講出我們的心聲，希望這有幫到你加薪。」、「太好笑了，想要每天看到你」、「能感覺你靈魂深處的悲泣。」