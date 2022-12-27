丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）近日發布2023年「十大亂猜」（Outrageous Prediction），預測不大可能發生但遭低估的事件，若是不幸成真可能帶來極大衝擊。包括金價狂飆、禁止肉類生產與英國反悔脫歐等。

盛寶銀行商品策略部主管韓森（Ole Hansen）預測，2023年黃金現貨價可能超過每盎司3,000美元，較目前價位1,797美元高出67％，其一原因在於「日益增長的戰爭經濟心態」令黃金吸引力勝過外匯儲備。

另一個預言則是，英國財政計畫將令經濟陷入嚴重衰退，導致執政黨保守黨支持度跌至歷史新低。年輕選民將成為主導力量、迫使英國首相蘇納克（Rishi Sunak）重新大選，反對黨工黨將勝出並於2023年11月舉辦公投，最終逆轉脫歐決定。

該銀行亦預測，隨著全球各國競相做出淨零排放承諾，可能會有至少一個國家完全停止肉類生產。