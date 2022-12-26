男星宋逸民創立的藝起發光教會，日前發聲明表示小甜甜「私生活有極大狀況」，讓前教友阿Ben、徐小可和王瑞玲等人陸續揭教會的黑幕，引起軒然大波。稍早藝起發光教會透過臉書再PO聲明：「出埃及記14:14，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」獲得教友名人們留言力挺，其中中天主播鄭亦真也聲援，並強調奉獻都是自願的。

鄭亦真過去因邊吃漢堡、邊播報新聞而爆紅，被封「漢堡姐姐」，她也大方自稱是「漢堡主播」。近日藝起發光的風波不斷，身為教會其中一員的鄭亦真，在聲明下方表示：「連續幾天看到新聞，我真的非常非常難過的哭了，身邊朋友也會問，你們教會還好嗎？我想藉這個機會也很大家分享，為什麼我每個禮拜五晚上下班，願意塞車一小時從內湖趕到景美參加『藝起發光』主日聚會。」

鄭亦真透露自己在教會中獲得很多正能量的陪伴和祝福，最需要幫助時，宋逸民牧師、陳維齡師母和小組都會替她禱告；眼見前教友阿Ben和徐小可發文稱「付出了當時他們所要求的金額」，鄭亦真強調：「受洗後成為基督徒的我，每個月在教會十一奉獻給神，從來沒有人要我這樣做也沒有誰逼我，純粹是我的感動我自願樂捐，如果我在別的教會我也會一樣這麼做。」

最後，鄭亦真重申：「『藝起發光』是很正常的教會，我心目中的宋逸民牧師是一位好爸爸牧師，他經常用聖經話語鼓勵大家，陳維齡師母也是處處為教會弟兄姊妹著想，接下來我會繼續委身『藝起發光』教會，我愛我的教會，我也愛神。」