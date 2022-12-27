民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農，以國防議題作為主要訴求，可以說已成為「人物設定」，他在臉書上貼出的形象廣告，也是以他全副武裝行軍時的照片為主題。然而，這張照片卻被生存玩家挑出錯誤，懷疑他的軍事專業是否到位。

2014~15年，吳怡農在進入中華民國陸軍特戰部隊服役，這點值得肯定，也成為他往後從政時，一段相當重要的經歷。或許在當兵時期的經歷，摧生他對國防與兵役有許多想法，他在過去幾年，在媒體專欄上發表不少的國防評論，並提出國土防衛部隊，並得到前參謀總長李喜明上將的支持。

吳怡農宣傳照片的全圖，他使用這張照片已經很多年了。(圖/吳怡農臉書)

吳怡農很喜歡當兵時期，與其他戰友一起行軍的照片，精神抖擻而且裝備精良，照片被多次引用，這次的立委補選也不例外。但是，軍事生存遊戲玩家很早就發現，包括吳怡農的T-91，與身邊的隊友攜帶的XT-105，槍上的光學瞄準鏡都裝反了。

玩家表示，那支瞄準鏡是美國洛伊波爾德公司(Leupold)的1X14稜鏡瞄準具(Prismatic Riflescope 1x14)，與一般的瞄準鏡不同的是，它的支架安裝在物鏡的一側，而且目鏡的直徑比物鏡來的粗一些，這是因為該瞄準鏡很短，物鏡距離較長，對射手瞄準比較方便。但此設計也會因此「騙」到一時不查的射手。

Leupold Prismatic 1x14瞄準鏡是前物鏡較細，而後目鏡較粗。(圖/Leupold )

Prismatic Riflescope 1x14的正確安裝樣子。(圖/Leupold )

然而射手在整理裝備時，也應該預先試看瞄準鏡的狀況，那時就一定會發現前後裝反的問題做出修正，為何吳怡農與隊友會裝著反方向的瞄準鏡就出發?實在百思不解。這張照片已經發布了好幾年，每年的軍人節，吳怡農都會拿出來重溫，這令生存玩家大感困擾，「什麼時候才會有人提醒他瞄準鏡裝反?」

生存玩家另外補充，Leupold Prismatic1x14瞄準鏡已問世十幾年了，在當年性能還算可以，只是它的LED亮度準星需要手動開啟，而且只有1個按鈕控制，使用起來其實並不方便。