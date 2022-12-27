因為兒子處在叛逆期，每天都不願意厭學，大陸江蘇省連雲港市一位父親老唐（以下皆為化名）決定帶著15歲的小唐騎單車跑遍全國，以此來磨練孩子的意志。今年5月，父子倆從連雲港出發，一路跋山涉水騎行了9000公里，直到近日才回到家中。小唐表示，這次騎行之旅讓他有了很多成長，更理解父親了，接下來想回學校好好學習。

《紫牛新聞》報導，37歲的老唐是江蘇淮安人，目前和家人在連雲港生活，因為只有初中學歷，他20歲時就外出打拼，成家後有了大兒子小唐。為了事業發展，老唐把小唐留在爺爺奶奶家，讓2位老人幫忙照顧，「我不在他身邊，爺爺特別寵他，他整天抱著手機玩遊戲，學習成績一落千丈。」

小唐讀初中後，老唐把兒子接到身邊撫養，但因為平時忙，陪伴孩子的時間少，小唐又比較貪玩，所以學習成績始終沒有提高。對於小唐，老唐恨鐵不成鋼，「他特別不聽話，總在學校里惹事。我們和他溝通，他雖然嘴上答應了，但過了半天便會忘得乾乾淨淨。」

不僅如此，小唐也經常在學校惹事，老唐每月都因此被老師叫到學校2、3次，而他的教育方式就是把兒子打一頓，越是如此，小唐的叛逆心越重。後來，老唐和妻子商量，想讓兒子休學一段時間，也正是在這段時間，老唐看到了短視頻平台上的騎行故事，便有了帶著兒子騎行的想法，想以此磨練兒子的意志。

對小唐來說，只要不去上學，做什麽事情都可以接受，「騎行有那麽難嗎？不就是後面背一個大包，然後騎自行車嗎？我立馬答應了，就想證明給我爸看，我雖然學習不好，但做事情可以堅持下來。」今年5月，父子倆從連雲港出發，一路跋山涉水騎行了9000公里，直到近日才回到家中。小唐表示，這次騎行之旅讓他有了很多成長，更理解父親了，接下來想回學校好好學習。

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