有愈來愈多的朋友把運彩當樂透買，還記得今年4/12曾跟大家分享有購券者買100元串4關中獎32萬元獎金的實例，今天再來跟大家分享1為更厲害的購券者，他以100元串6關中得更高的53萬元獎金，他是怎麼買的！今天就來跟大家談一談。

他把運彩當樂透買100元串6關中獎53萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

串關

9/6苗栗竹南有位購券者花100元買了1張串6關的彩券中獎537,781元，他買1.「拉伊奎達Vs.帕特里奧塔斯 不讓分客勝 賠率2.70倍」、2.「仁川聯Vs. 濟州聯 不讓分客勝 賠率3.30倍」、3.「金泉尚武Vs. 江原FC 不讓分客勝 賠率2.95倍」、4.「浦項製鐵Vs. 水原FC 不讓分主勝 賠率3.10倍」、5.「切爾西Vs. 札格雷發電機 不讓分主勝 賠率6.00倍」 及6.「頓涅茨克礦工Vs. RB萊比錫 不讓分客勝 賠率11.00倍」，比賽結果6場全數命中，賠率連續相乘的結果高達5,377.81倍，讓他只投注100元，就中獎537,781元獎金。

足球不讓分串6關買100元中獎53萬元獎金

足球不讓分串6關買100元抱回53萬元彩券

從他的投注內容來看，有3個特點，1.他專挑足球不讓分玩法。2.以「串關」投注的方式讓賠率可以連續相乘，擴大可能中獎的金額。3.以投注金額最小的100元碰碰運氣，看看能不能大大抱回高額獎金。提供給大家參考，也希望您能開心中大獎。