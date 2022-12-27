根據統計，國人25-65歲有禿頭問題者高達360萬人，其原因包含壓力、飲食、遺傳及生活習慣等導致，而隨著植髮技術越趨成熟，越來越多人尋求協助。以璞之妍診所為例，透過專業的一站式毛髮療程，與最新FUE微創植髮手術，幫助顧客找回頭頂風光！

頭髮是人的第二張臉，除了會影響外貌，也是身體健康的警訊，因此有落髮問題不宜忽視。璞之妍診所植髮專家陳詠婷醫師表示，目前主要落髮為雄性禿、休止期落髮、產後落髮及圓形禿，其他少見原因則是非疤痕性落髮像是外傷、發炎感染或自體免疫疾病。受惠於資訊發達，落髮民眾會主動尋求生植髮診所協助，前來諮詢的兩性比例為1:1，女性較重視頭髮健康與外觀，故比例有提高的趨勢。

璞之妍診所植髮專家陳詠婷醫師。(圖/業者提供)

多數消費者對於早期「植髮」有些顧慮，通常都是疼痛與術後修復過程漫長，但現今植髮技術先進，已打破以往的既定印象。醫師陳詠婷指出，目前植髮手術分為FUT與FUE。FUT俗稱切頭皮手術，手術方式是取下帶有毛囊的皮瓣，透過高倍顯微鏡將毛囊分株，再將這些毛囊種在之前規劃的區域。

FUE隱痕雙機植髮則為微創植髮手術，是在後枕部局部剃髮，局部麻醉後，使用鑽筆一株一株選取需要的毛囊，透過高倍顯微鏡分株，再用植髮筆一一種回之前規劃跟設計的區域。微創植髮手術擁有4優勢，分別為恢復期短，傷口復原僅需3-5天，疼痛程度低，故不會影響生活，也可降低術後感染的風險。

醫師陳詠婷補充，FUT手術雖術後疼痛程度較高，但必要時仍需選擇此手術進行療程；FUE隱痕雙機植髮則是近10年發展的微創手術，採用雙機透過小鑽針鑽取毛囊，傷口較小僅有0.7毫米，故傷口疼痛程度較低。雙機是2台不同的植髮器，各有其特性，一台快速鑽取毛囊、另一台擁有不同針頭，可針對不同的頭皮特性選擇不同機器，讓毛囊鑽取獲得最好的效率。

除此之外，璞之妍診所具備專業的一站式毛髮療程，分為醫師親診、頭皮檢測、理療育髮、風格設計、美型植髮及養髮規劃等5階段。一開始，醫師會根據患者禿髮情況使用儀器檢測完整分析頭髮與頭皮狀況，以及供髮區、落髮區的毛髮密度，建議適合的療程或手術；若有油脂與角質的代謝異常的問題，可搭配頭皮理療強化頭皮健康；手術則會根據患者想要植髮的區塊，進行毛囊移植重新分配；依毛流、臉型等條件，量身設計植髮區域與數量；最後的養髮階段，則是術後刺激毛囊，縮短休止期並提高生長速度，重拾秀髮美貌。

璞之妍診所。(圖/業者提供)

醫師陳詠婷表示，以雄性禿為例，每個人的進展時程不同，必須根據不同時程決定是否要搭配其他治療方式，包含育髮雷射、養髮及藥物等。有些人過一段時間，會因為雄性禿的進展導致落髮區域的變化，則有二次植髮的可能性，因此後續追蹤很重要，透過穩定觀察，醫師會在適合的時間給予最好的建議。

平時養髮很重要，若是頭皮較敏感、容易發炎及出油脫屑，應做好頭皮深層清潔，後續使用的保養及生髮產品，其吸收度也會更好。禿頭不丟臉，尋求專業醫師及專業技術療程，重拾茂密秀髮好簡單！

【璞之妍診所—湶 美型植髮．生髮】

電話： 02-2740-2777

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