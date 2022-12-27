民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，而副總統賴清德也在21日的「向黨員報告」政見說明會中強調，「民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴」，提前為2024暖身。不過近日有港媒指出，高雄市長陳其邁目前代理民進黨主席，成功守住高雄與台南兩席議長，在黨內展現協調能力，也累積聲望，恐會在2024初選威脅賴清德，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，民進黨在九合一選舉中大敗，加上因為論文抄襲的因素，導致讓民進黨中生代被腰斬，但蔡英文仍然不願意看到賴清德聲望攀升，進而全掌握民進黨，不過賴清德現在已經靠著和黨員座談，拉攏綠營基本盤的支持，準備利用黨主席位置，替2024鋪路，因此黨內各派系也會開始對賴清德保持友好。

而蔡英文也擔心自己所倚重的中生代，無法對賴清德構成壓力，不過這次陳其邁以黨主席身分主導高雄市與台南市議會選舉，藉著守住高雄和台南兩都議長，拉抬自己在黨內位置，該份報導更指出，未來陳其邁恐會在2024初選威脅賴清德，同樣值得觀察，也會成為外界關注的焦點。