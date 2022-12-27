民進黨立委羅致政、以及負責檢討九合一敗選的前桃園市長鄭文燦，近期都表示黨內原本「抗中保台」的說法需要進行調整，投身民進黨主席競選的副總統賴清德更是在24日提出「和平保台」的說法。東吳大學政治學系教授劉必榮日前接受港媒《中評社》訪問時，曾說「賴清德是有心要處理兩岸關係的」，但該媒體在26日發布的評論中則認為，就過往經驗，「很難指望」民進黨做出大的改變。

中評社表示，民進黨一直以來推的抗中保台論述和分離主張，是台海緊張的原因之一，但對即將成為民進黨主席且挑戰2024總統大位的賴清德來說，這是難以迴避的重大問題與挑戰。

中評社指出，綠營在兩岸議題上除了要調整策略跟態度，還有一點是能不能提出務實的說法，民進黨能不能務實的看待兩岸關係的性質，並進一步做出調整才是最重要的。

對於民進黨近期將過往的兩岸論述與政治操作進行深入檢討、反省和調整，中評社表示，希望未來在賴清德的主導下，民進黨能務實的處理兩岸議題，但從過去的經驗來看，恐怕民進黨很難在兩岸關係的說法上，做出大方向的調整。