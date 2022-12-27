總統蔡英文27日上午將召開國安會議，下午則將開記者會，且是睽違745天後首次開放媒體提問，但外界不少人質疑是否能「問到飽」？媒體人謝寒冰26日在《大新聞大爆卦》節目表示，蔡英文大概會唸一篇文情並茂，非常覺青式語言的演講稿，針對準備好的問題回答一下；此外包括台南黑金、槍擊案，蘇貞昌、陳明通要不要下台，內閣到底要不要改組，國家大政的方向都不會得到答案，就像745天的諧音一樣只會「氣死我」。

「她為什麼特別要選745這天，是怎麼，跟『氣死我』諧音是不是？是要把大家氣死她才爽就是了？」謝寒冰表示，希望她現場是真的接受媒體訪問，而不只是幾個安排好的樁腳隨便弄一弄就算了，因為世界上應該沒有任何一個民主國家的總統，可以隔這麼久不接受媒體的訪問。

謝寒冰說，蔡英文現在出來，除了敗選的原因之外，最主要是被美國爸爸逼的，如果真的要延長兵役，這是非常重大，而且對民進黨影響很劇烈的東西，所以她必須要親自出來說明。大概又會有一個人幫她寫了文情並茂，非常覺青式語言的演講稿，讓她出來講一下。

「可是我是懷疑這樣的效力會有多高？」謝寒冰指出，而且現在蔡英文的聲望直直落，她是不是認為她出來面對媒體之後，能夠把她的聲勢挽回？可是她不只是國家發生一大堆重大的事情時沒有出來，現在台南的黑金問題，請問一下，民進黨現在到底表現出一個態度沒有？包括88槍，包括兩個派系互相指控，好笑的是這兩個派系都跟民進黨有關。他們互相指責是黑金，你民進黨都沒有任何人要發言嗎？蔡英文也不講話，民進黨現在到底對這些事情的態度是什麼？

謝寒冰強調，希望如果蔡英文真的開放記者問的話，拜託記者同業好好問她一下，因為國人實在有太多東西想要知道，蔡英文到底想要幹什麼？然後順便問一下，蘇貞昌到底要不要下來？陳明通到底要不要下來？內閣到底要不要改組？妳對這些國家大政到底方向是什麼？可是恐怕這些東西都不會得到答案，蔡英文只會對她有準備好演講稿的部分，其他的東西大概就不會回應。

「我甚至都懷疑她會不會讓其他記者問？」謝寒冰直言，可能到最後只有事先跟他們約好的那些樁腳問一問，其他的記者就不(給)問了。可能很多人覺得700多天了，要看蔡英文講什麼，但是真的期望愈大，失望只會愈大，只要大家記得，她是745、氣死我這天出來，就知道代表什麼意思，「我看大家不要被氣死就不錯了！」