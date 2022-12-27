總統蔡英文未開放媒體提問已歷745天，成為九合一綠營敗選後的熱議話題。總統府發言人張惇涵26日表示，蔡總統預計將於27日上午10點於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論。並將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。此此消息引發PTT熱議，但大批鄉民酸成一片，有人說：「準役男要叩謝皇恩了嗎？」、「不要只找綠媒提問喔」，還有人問「可以問論文門嗎」。

張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部歷時兩年多的作業，將全民國防體系進行通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施。除了將向社會各界報告外，總統府也期盼朝野政黨、民間團體、專家學者及社會各界，能夠進行更多良性討論與溝通，相信大家共同的目標是讓方案能夠更好。

張惇涵補充說明，而為因應國際政經局勢變遷，總統近期也將就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備的方案。確切的時間若有確定，則將另行說明。

PTT鄉民表示：「有確定才能講欸，不要到時又叫發言人回答」、「原本是一件本來該做的事情，敲鑼打鼓還以為是什麼大事嘞Zzzzz」、「問尖銳一點的題目」、「役男與準役男要叩謝皇恩了嗎？XD」、「也只有綠粉會因此感到雀躍吧ㄏ」、「兩年才受訪一次，接下來龜到卸任就沒事了」、「不要只找綠黴提問喔」、「ee唸完稿就閃人」、「連馬被問的次數都遠超越她」、「需要先提交問題嗎？」、「原來台灣有總統」。

還有人酸「題目跟記者都過濾過了吧」、「讀稿機要加裝答題功能啦？」、「翻譯：要問問題的今天上繳，明天不脫稿演出」、「還不是讀稿」、「如果一直實問虛答就好笑了」、「未看先猜讀完稿就閃人，然後由發言人回答」、「先猜答非所問沒重點，語意不詳」、「皇恩浩蕩R」、「可以問論文門嗎？」