台南市議會正副議長選舉在本月25日舉行，但原屬國民黨的3名議員跑票，轉而投給民進黨團推出的邱莉莉，最終邱以36票登上議長寶座，副議長也由同樣是民進黨籍的林志展擔任。資深媒體人吳子嘉26日在節目《關鍵時刻》指出，國民黨團的負責人希望藍營議員能將票都投給郭信良，進而讓綠營正國會派系的議員倒戈，甚至不惜下跪拜託，但最後還是破局。

吳子嘉透露，國民黨近期曾針對議長投票開會，當時三名跑票的議員也有出席，黨團負責人還下跪拜託他們，請他們在正副議長的投票上支持郭信良。他解釋，因為郭信良如果能得到藍軍的奧援，就有望把民進黨裡面的正國會6票帶出來。

吳子嘉也提到，如果當時正國會的議員轉而支持郭信良，無疑會被開除黨籍，所以才需要讓他們拿到副議長。他怒批，這次國民黨在九合一選戰大贏，結果到了議長選舉，高雄跑票、台南跑票、基隆也跑票，根本是要讓朱立倫沒面子，洗朱立倫的臉，國民黨一直在搞這種事情。

吳子嘉也分析，這次台南議長選舉，藍營「跑票」的三票至關重要，因為議會總共57席，郭信良這次拿21票，如果跑票的3票回來，再爭取到正國會的6票，無疑穩超勝券。他也質疑，跑票議員其中之一的李鎮國是靠眷村及榮民票才選上，對手陣營到底要多努力才能爭取到他。